Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen kadının organları umut olacak
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Eşi tarafından öldürülen kadının organları umut olacak

3 saat önce

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanması nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Eşi tarafından öldürülen kadının organları umut olacak, System.String[]

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanması nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın beyin ölümü gerçekleşti.


Hastane yönetiminin organ bağışı konusunda bilgilendirdiği Kurban'ın ailesi organların bağışlanmasına onay verdi.

Hastanedeki operasyonun ardından Hafize Kurban'ın 2 böbreği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir'e gönderildi.

Organlar, nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

Denizli'de yaşanan olayda tartıştığı eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan Hafize Kurban hastanede tedavi altına alınmış, eşi ise tutuklanmıştı.

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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