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Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)
7 saat önce
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:12 Kaynak: DHA
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının cenazesi memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü.
Ceylan O. için, Yusuf Sedat Altıntaş
Camisi'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Ceylan O.'nun yakınları gözyaşına boğuldu.
Cemil SEVAL/MANİSA,
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