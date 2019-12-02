Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)
Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2) - Son Dakika

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)

6 saat önce

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2), System.String[]

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının cenazesi memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü.Ceylan O. için, Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Ceylan O.'nun yakınları gözyaşına boğuldu.


Adli Tıp Kurumu, Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
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