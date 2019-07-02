Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
1 saat önce
Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman'ın cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüler ortaya çıktı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:14 Kaynak: İHA
'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman'ın cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman'ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde meydana geldi. Gökcen Şişman (20) aşırı geçimsizlikten dolayı boşanma aşamasında olduğu eşi Selim
Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürüldü. Gökcen Şişman'ın olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman'ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor. - ÇORUM
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