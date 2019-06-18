Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi
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Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, eşi Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Münevver Delibaşı (29), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, eşi Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Münevver Delibaşı (29), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı, Pazar günü evlerinde  başlarından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu. Yapılan inceleme sonunda Yasin Delibaş'ın aralarında çıkan tartışma sonunda, el ve ayakları bağlı haldeki Münevver Delibaşı tabancayla başından vurarak, öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Münevver Delibaşı'nın cenazesi, bugün Duraklı Camii'ne getirildi. Acılı aile üyeleri ile genç kadını sevenlerin katıldığı törende gözyaşı sel gibi aktı. Kılınan cenaze namazının ardından Münevver Delibaşı, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
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