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Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü - Son Dakika

Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü

13.12.2021 16:41

Adana'da 5 gün önce barışıp yeniden bir araya geldiği eşi Ömer Sancar tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nazik Sancar'ın cenazesi, toprağa verildi. Damadı için en ağır cezayı isteyen Ali Kumsal, "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" ifadelerini kullandı.

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nden bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik Sancar ile oto galeride çalışan eşi Ömer Sancar arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfek ile eşi Nazik'e 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı.

ŞÜPHELİ KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Ömer Sancar ise polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti. Şüpheli, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazik Sancar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"5 GÜN ÖNCE ELİMİ ÖPMEYE GELDİ"

Kızı Nazik Sancar'ın cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, gözyaşları içinde gazetecilere konuştu. Damadının daha önce de kızına şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu belirten Kumsal, "Adalete sığınıyorum. İçimiz yanıyor. Kızım 2 aydır bende kalıyordu. Eşiyle arası iyi değildi. Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı. 'Araba alacağım' demiş, kızım kabul etmedi. Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce kızımı da alıp yanıma geldi. Elimi öptü, barıştıklarını söyledi. Sonra bunu yaptı" diye konuştu.

Nazik Sancar'ın cenazesi, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü

Pompalı Tüfek, 112 Acil, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü - Son Dakika
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