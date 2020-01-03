Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ebru Aras (24), memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ebru Aras (24), memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, 1.5 yaşında olan ve engelli olduğu öğrenilen çocuklarının ise devlet himayesine alındığı öğrenildi.


Dün yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınarak karayoluyla gece Mersin'e getirilen Ebru Aras'ın cenazesi, bugün baba evinde helallik alınmasının ardından merkez Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezitli Mezarlığında defnedildi. Son yolculuğuna uğurlanan genç kadının tabutu üzerine yakınları tarafından başörtüsü konulurken, baba Cengiz Öcüm, sakatlığından dolayı cenaze namazı boyunca otururken, gözyaşlarına hakim olamadı. Ebru Aras'ın Iğdır'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu, eşinin bir okulda müdür yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Ayrıca 1.5 yaşında bulunan ve engelli olduğu öğrenilen çocuklarının ise devlet himayesine alındığı belirtildi.


Olayın geçmişi


Iğdır'ın Konaklı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Umut ve Ebru Aras çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'ı öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı. Yaralı Umut Aras, önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum'a sevk edildi. - MERSİN

Mersin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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