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Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika

Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi

20.01.2022 15:16
Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde eşi Nasır A. (30) tarafından öldürülüp evlerinin arkasındaki araziye gömülen Suriye uyruklu 4 aylık hamile Rim A.'nın cenazesi (22) toprağa verildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde eşi Nasır A. (30) tarafından öldürülüp evlerinin arkasındaki araziye gömülen Suriye uyruklu 4 aylık hamile Rim A.'nın cenazesi (22) toprağa verildi.

Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak günü odunla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Nasır A., yakalanıp 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın yeğeniyle yaptığı görüşmeyi inceledi. Rim A.'nın en son 22 Aralık'ta yeğeni ile konuştuğu ve o günden beri kayıp olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek, şüphelinin aile bireyinden 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri, Nasır A.'nın eşini öldürüp, evlerine 150 metre mesafedeki sazlığa gömdüğünü söyledi. Bölgede kazı yapan polis, Rim A.'nın cesedine ulaştı. Rim A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Nasır A.'nın eşini, sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada sert bir cisimle döverek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Nasır A.'nın, eşinin kuzenini ise olayı bildiği için öldürdüğü öne sürüldü.Olayı gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Rim A.'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Çettepesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi
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Akdeniz, Suriye, Uygur, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika
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