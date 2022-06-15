Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi - Son Dakika
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Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi

15.06.2022 14:22

Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi Niğde'de, eşi tarafından öldürülüp 130 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan ve o dönem 24 yaşında olan Serap Başer'in 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi

NİĞDE - Niğde'de, eşi tarafından öldürülüp 130 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan ve o dönem 24 yaşında olan Serap Başer'in 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu'nda kemiklerin Serap Başer'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde cenaze namazı kılınarak belde mezarlığına defnedildi.

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan, 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer de Trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi. Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda kemiklerin Serap Başer'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından kadının naaşı ailesine teslim edildi. Serap Beşer için Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde cenaze namazı kılınarak belde mezarlığına defnedildi.

Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi
Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi
Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi
Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi
Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi

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Denizli'de öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı Denizli'de öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Niğde, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılan kadının cenazesi 16 yıl sonra defnedildi - Son Dakika
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