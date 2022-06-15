Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bor, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi - Son Dakika

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