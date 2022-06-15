Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi - Son Dakika
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Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi

15.06.2022 16:32

Niğde'de,16 yıl önce eşi tarafından öldürülüp 130 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan ve o dönem 24 yaşında olan Serap Başer, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirmesiyle ölümünden 16 yıl sonra cesedi bulundu ve cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

16 yıl sonra cenazesi defnedildi

CESEDİ PARÇALARA AYIRMIŞ

Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkiindeki tarlasına taşındığını belirledi.

16 yıl sonra cenazesi defnedildi

170 KEMİK PARÇASI VE SAÇ BULUNDU

Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu.

16 yıl sonra cenazesi defnedildi

CENAZESİ 16 YIL SONRA DEFNEDİLDİ

Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda kemiklerin Serap Başer'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından kadının naaşı ailesine teslim edildi. Serap Beşer için Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde cenaze namazı kılınarak, cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi
Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bor, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşi tarafından öldürülüp su kuyusuna atılmış! 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi - Son Dakika
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