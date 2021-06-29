Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak - Son Dakika

Konya'da 9 Ocak günü Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ay ailesinin evinden çığlıklar yükseldi. Ali Ay (28), kendisini sabah kahvaltıya uyandıran eşi Rukiye Ay(23) ve kızı Eylül Ay'ı (1,5) üzerlerine kaynar su dökerek, haşladı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SİLAH" OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Savcılık tarafından hazırlanan, sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

"BUGÜNE KADAR TOKAT ATMADIM"

Tutuklu sanık Ali Ay'ın 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Ay, savunmasında, "Bu zamana kadar ben eşime tokat bile atmadım. Ben ona değil, o bana saldırdı. Böylelikle elimdeki çaydanlık döküldü. Ben olayı bilerek yapmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CEZASI, İYİ HAL İNDİRİMİYLE DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, Ali Ay'a 'silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay'ın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup cezasını 3 yıl 9 aya indirdi, kızı Eylül'e karşı 'taksirle yaralama' suçundan da bin 500 lira ceza verdi. Ay, tehdit suçlamasından ise beraat etti.'

"MUHTEMELEN YARIM KALAN İŞİNİ TAMAMLAYACAK"

Karardan sonra açıklama yapan Rukiye Ay, "Kadının canının ne kadar ucuz olduğunu anladım ben bu kararla. Ben hala o izleri taşıyorum vücudumda. Çocuğum hala psikolojisini düzeltemedi. Bu kadar az olmamalıydı. Zaten 5,5 aydır yatıyordu. Belki bir dilekçeyle tahliye olacak. Çocuğunu görmek isteyecek. Ben hala can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar kısa süre cezaevinde kalması ona cesaret verecektir. Bana daha önce de dedi. 'Yapacağımı yaparım, alacağım 5 sene 3 sene, yatarım' demişti. Ama 5 sene bile alamadı. Yarım kalan işini muhtemelen tamamlayacak. Olan benim çocuğuma olacak, annesiz kalacak. Bu kararlar birçok erkeğe de cesaret veriyor. Bu karara itiraz edeceğim" dedi.