Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

1 saat önce

Bursa'da, bir süre önce cezaevinden çıkan kadın, eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'da, bir süre önce cezaevinden çıkan kadın, eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar T, eşini tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan kadını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Zanlının Osmangazi ilçesinde bulunan Botanik Park civarında olduğunu belirleyen ekipler, Serdar T'yi parkın içinde olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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