Eşi Tarafından Terk Edilen Kadın ve 4 Çocuğu Evsiz Kaldı

Adana'da yakın arkadaşı S.K. (28) ile beraber olan eşi Ö.S.'nin (32) terk ettiği Tezcan S. (32), 4 çocuğuyla harabeyi andıran evde yaşam mücadelesi veriyor. Tezcan S., "Bir göz evim olsun istiyorum. En büyük hayalim; sabah kalkıp, penceremi açıp, evimi havalandırabilmek" dedi.

EŞİ YAKIN ARKADAŞIYLA KAÇTI

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yaşayan Tezcan S. ile sıvacılık yapan Ö.S., 2015'te evlendi. Çiftin 4 çocukları oldu. İddiaya göre; Tezcan S., 2021'de S.K. ile tanışıp, yakın arkadaş oldu. Genç kadını evine de davet eden Tezcan S., S.K. ile eşi Ö.S'yi de tanıştırdı. İddiaya göre; bir süre sonra evli olan S.K. ile eşi Ö.S. arasında gönül ilişkisi başladı. S.K., 3 çocuğunun babasından boşandı. Ö.S. de eşi Tezcan'ı 4 çocuğuyla bırakıp, S.K. ile Ankara'ya gitti. Çift arasında açılan boşanma davası ise henüz sonuçlanmadı. Kirayı ödeyemediği için evsiz kalan Tezcan S. ile çocuklar, yardım sonrası harabeyi andıran bir eve yerleşti. Çalışamadığı için para da kazanamayan Tezcan S., yardım istedi.

"ÇOCUKLARINA BAKMAK ZORUNDA"

S.K.'ya güvenip, arkadaş olduğunu belirten Tezcan S., "Eşim beni arayıp 'Sende hiç vicdan yok mu? S.K. hamile. Onunla evleneceğiz. Boşan benden' diyor. Boşanmak istiyorum ama 4 çocuğunu, 8 yıllık eşini böyle bırakmak mı doğru olan? Yüz evlilik yapsa da bu çocuklara bakmak zorunda. Çocuklarımın karnı tok yatsın diye aç yattığım çok gün oldu. Yeter ki onlar mutlu olsun. En azından bir banyo yapmak istiyoruz. Sıcak suyumuz bile yok. Çocuklarım hep pirelerden dolayı kaşınıyor. Geçen gün evde akrep bile gördük. Herkes çocuklarını güzel şartlarda büyütmek ister. İnsan çocuklarına çikolata almak ister. Ben ise alabilirsem, bir çikolatayı dörde bölüp, her birine veriyorum" diye konuştu.

"DERİN BİR ÇARESİZLİK HİSSEDİYORUM"

Bir anne olarak çocuklarına karşı derin bir çaresizlik hissettiğini anlatan Tezcan S., "Onlar tok olduğunda kendi açlığımı hissetmiyorum artık gözyaşlarım kurudu. Ağlayamıyorum. Keşke eşim ölseydi. O zaman mezarını bilip, duasını ederdim. Böyle ise her gün ölüyorum. Çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için çalışamıyorum. Geçen gün en büyük çocuğuma 5 lira verdim. Parayı yırtıp attı. 'Buna bir şey olmaz, okula gitmek istemiyorum' dedi. Duyarlı insanlar çoktur. Yağmur yağdığında korkmak istemiyorum. Evim ıslansın istemiyorum. Yağmur yağınca yataklarımız sırılsıklam oluyor. Bir göz evim olsun istiyorum. En büyük hayalim; sabah kalkıp, penceremi açıp, evimi havalandırabilmek" dedi.