Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

15.03.2022 17:24
Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan ve 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Buket Pala, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan ve 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Buket Pala, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Şubat Cuma günü Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. ile eşi Buket Pala (26) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada A.P. evinde bulunan tüfekle önce eşini vurdu daha sonrasında kayınvalidesi S.T.'yi tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli koca da polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşinin tartışma neticesinde tüfekle vurduğu Buket Pala ise tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 2 çocuk annesi Pala'nın cenazesi, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Gıyasettin Benli Cami'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Erenler, Sakarya, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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