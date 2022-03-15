Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti

15.03.2022 13:14

Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan Buket Pala, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan Buket Pala, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesi'nde bulunan bir apartmanda 18 Şubat Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. ile eşi Buket Palaarasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada A.P. evinde bulunan tüfekle önce eşini vurdu daha sonrasında kayınvalidesi S.T.'yi tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli koca da polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşinin tartışma neticesinde tüfekle vurduğu Buket Pala ise tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti
Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti
Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti

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Erenler, Sakarya, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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