Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi

6 saat önce

Beylikdüzü'nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi.

Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi, System.String[]

Beylikdüzü'nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi. Şahsın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Olay, dün Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Eşi B.K. (45) tarafından uyurken silahla vurularak öldürülen Ferhat Kırış'ın (41) cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Esenyurt Haramidere Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Ferhat Kırış'ın çocukları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Kırış'ın oğlu ve kızının cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü. Okunan duaların ardından Ferhat Kırış'ın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
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