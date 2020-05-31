Eşi tarafından vurulan Özge, şikayete gidiyormuş - Son Dakika

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Tamer Garip (37) tarafından sokak ortasında bacaklarından vuralarak yaralanan Özge Taş Garip'in (23), olay öncesi kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet etmek üzere kız kardeşiyle birlikte polis merkezine gittiği öğrenildi. Özge Taş Garip'in eşi hakkında mart ayında koruma kararı çıkarttığı bu kararın da haziran ayı sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından kaydı bulunan ve 27 Mayıs 2019 tarihinde 'silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanıp konulduğu cezaevinden izinli çıkan Tamer Garip, boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş Garip'i kaldırımda yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer Garip, pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş Garip, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kiraladığı otomobille gelen Tamer Garip'in kaldırımda yürüyen eşini pompalı tüfekle vurması, Özge Taş Garip'in ise yerde sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.

SAKLANDIĞI ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Tamer Garip, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına aldı. Tamer Garip emniyetteki ifadesinde, gazinoda çalışırken tanıştığı eşiyle evlendiğini, cezaevine girince de kendisini aldattığını öne sürdü. Olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ileri süren Tamer Garip, eşini korkutmak amaçlı vurduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Garip, çıkarıldığı mahkemece 'eşe karşı nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

KARAKOLA EŞİNİ ŞİKAYETE GİDİYORMUŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Özge Taş Garip'in kendisini aldattığını ileri sürerek sürekli ölüm tehditlerinde bulunan ve rahatsızlıklarını artıran eşini şikayet etmek için kız kardeşi ile birlikte polis merkezine gittiği öğrenildi. Özge Taş Garip'in olay öncesi yine kendisini arayan ve tehditlerde bulunan eşine 'seni şikayet edeceğim' diyerek telefonu kapattığı, bunun üzerine de Tamer Garip'in eşinin karakola gitmemesi için önüne keserek vurduğu belirtildi. Özge Taş Garip'in ayrıca 31 Mart tarihinden itibaren geçerli olarak eşi hakkında haziran ayı sonuna kadar koruma kararı çıkarttığı da öğrenildi.