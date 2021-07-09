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Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı - Son Dakika
BBC

Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı

09.07.2021 16:56

Kocası tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, hayatında yaşadığı zorlukları ve Afganistan'daki bakış açısını hakkında konuştu. Çocukken yaşadığı işkencelerden sonra 17 yaşında zorla daha büyük bir erkekle evlendirildi, evliliği boyunca yaşadığı tecavüz ve dayaklara katlanamayarak polise gitti. Ancak polisten de olumsuz yanıt alması üzerine annesinin evine yerleşti ve kocası tarafından yüzünden vuruldu. Şu anda Kanada'da yaşayan kadın, toplam 22 ameliyat geçirerek hayatta kalmayı başardı.

Dünya üzerinde kadın olmanın en güç olduğu ülke olan Afganistan'da geçen yıl 3 bin 500 kadına şiddet vakası bildirildi. Saldırıya uğrayan kadınların sayısındaki artış, ülkede giderek gerileyen güvenlik ile de ilişkilendiriliyor. UNICEF'e göre, 2.2 milyon Afgan kız okula gitmiyor. Ülkede kadınların elde ettiği bazı hakların, Taliban'ın yeniden güç kazandığı yeni dönemde kaybedilebileceğinden endişe ediliyor.

Kocası tarafından yüzünden vurulduğu için 22 ameliyat geçiren Şakila Zareen, Afgan kadınlarının şiddete teslim olmayacağını söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

ZORLA EVLENDİRİLDİĞİ GÜN, EL YAPIMI KIRBAÇ GÖSTERDİLER

Yaşadığı acı dolu bir hayattan sonra bugün çok daha güçlü olduğunu ifade eden Zareen, çocukken güldüğünü hiç hatırlamadığını söylüyor. Çocukluğunda erkek kardeşleri, kocası ve kayın biraderi tarafından devamlı işkence görerek dövülen kadın, 17 yaşındayken kendinden büyük bir erkekle zorla evlendirildi. Hatta evlendirildiğinde kendisine el yapımı bir kırbaç gösterildi ve "Sen kadınsın, layığın bu." denildi.

POLİSTEN "O SENİN KOCANDIR" CEVABI ALDI

Evliliği boyunca yaşadığı tecavüzlere ve dayaklara daha fazla katlanamayan Zareen, durumu polise şikayet etmeye gitti. Polisin verdiği cevap ise "O senin kocandır ve sana o kadar da kötü davranmamış. Ne senin kulağını, ne dilini ne de burnunu kesmiş." cevabını aldı.

Polisten aldığı cevap sonucu umutsuzluğu kapılan Zareen, annesinin evine sığındı. Saatler sonra kocası eve gelerek kadını yüzünden vurdu. "Burnum, ağzım, gözüm, dişlerim, çenem... hepsi gitti" diyen kadının kocası ise bu suçu için sadece 10 ayını hapiste geçirdi ve daha sonra serbest kaldı.

KANADA MÜLTECİ BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ

Hindistan hükümetinin devreye girmesi ile ameliyat masrafları ödenen Şakila Zareen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu tarafından önce ABD'ye mülteci olarak gönderilmek istendi. ABD'nin başvuruyu reddetmesi üzerine dosya Kanada'ya gönderildi.

Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı

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Son Dakika Dünya Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı - Son Dakika Dünya

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