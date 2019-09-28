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Eşi terk edince kendini astı

1 saat önce

ANTALYA'da, eşi Sunay K.'nın (33) kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan K. (35), evde kendini asarak yaşamına son verdi.

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ANTALYA'da, eşi Sunay K.'nın (33) kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan K. (35), evde kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer'de bir otelde teknik servis olarak çalışan Ramazan K., eşi Sunay K.'nın evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. İçine kapanan ve çevresiyle ilişkisini kestiği belirtilen Ramazan K., evinde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. Yakınları tarafından tavana asılı bulunan Ramazan K.'nın cenazesi, jandarma ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Ramazan K.'nın intihar etmeden önce sosyal medyadaki kişisel hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Yayında Ramazan K.'nın bilgisayarından açtığı bir şarkıya eşlik ettiği görüldü.


Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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