Eşi Terk Etti, Simit Satarak Çocuklarını Okutmaya Başladı

Diyarbakır'da, eşinin kendilerini terk etmesi sonucu yalnız başına kalan 38 yaşındaki Necla Çelik, seyyar tezgahta simit satarak çocuklarını okutmaya çalışıyor.

Diyarbakır'da, eşinin kendilerini terk etmesi sonucu yalnız başına kalan 38 yaşındaki Necla Çelik, seyyar tezgahta simit satarak çocuklarını okutmaya çalışıyor.



Yenişehir ilçesinde yaşayan Necla Çelik, her gün erken saatlerde simit arabasının başına geçip, simit satarak hem evini geçindirmeye hem de çocuklarını okutmaya çalışıyor. Daha önce eşinin simit tezgahına baktığını kaydeden çelik, kumar nedeniyle borçlanıp kaçtığını ve 4 çocuğu ile ortada kaldığını söyledi. Yaklaşık 5 aydır kendisinin simit tezgahına baktığını kaydeden Çelik, şartların çok zorlandığını ve masraflara tek başına yetiştiremediğini belirtti. Çelik, "Eşim bizi hiç düşünmeden tek başımıza bırakıp gitti. Boşanmak istiyorum ama çocuklarımın rızası yok. Ben de belki düzelir diye bir umutla bekliyorum. Çocuklarıma bakmak, onların eğitim masraflarını karşılamak ve evimin geçimini sağlamak için mecbur burada simit tezgahının başına geçtim. 4 çocuğum var, 3 tanesi okuyor, kirada oturuyorum, masrafları ağır oluyor tek başıma yetiştirmeye çalışıyorum ama çok zorlanıyorum, yetiştiremiyorum. Günde ortalama 100 tane simit satıyorum. Bana kalan 60 lira bu soğuklarda katlanmak zorundayım. Tüm mücadelem çocuklarım için, onların okumasını istiyorum" dedi.



Çelik, kadın olarak tek başına çalışmanın çok zor olduğunu ve sadece çocuklarının eğitimi için yetkililerden destek istediğini söyledi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğretmenleri Gözaltına Aldıran Savcı: Rica Üzerine İşlem Yaptırmadım

Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler

28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz