Eşi terk etti, tek başına verdiği hayat mücadelesinde iş yeri sahibi oldu - Son Dakika

Siirt'te eşinin terk etmesi ile yalnız başına kalan 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Halime Timur, açtığı lokantada yaptığı ev yemeklerini satarak çocuklarını okutmaya çalışıyor.



20 yıl süren evliliğinde yaşadığı geçimsizlik sonucu kocasından ayrılan 33 yaşındaki Halime Timur, Helvacılar Çarşısı'nda 'Halimenin Sofrası Ev Yemekleri Lokantası'nı açarak iş hayatına atıldı. Her gün erken saatlerde ev yemekleri yapıp satarak hem evini geçindirmeye hem de çocuklarını okutmaya çalışan Timur, hayat mücadelesini işinin patronu olarak kazandığını dile getirdi. Timur, "4 çocuk annesiyim. 5 yıl önce eşimden ayrıldım. Tek başıma hayatla mücadele ettim. Kadın konuk evine girdim. Allah devletimden razı olsun. Sahip çıktılar. Ayrıldım oradan kendime küçük bir ev tuttum. 4-5 yıldır hayatla mücadele ediyorum. Bu küçük iş yerini açtım. Bir kadın bir erkekten daha güçlüdür. Onu anladım hayattan. Kendi iş yerimi açtım. Ev yemeklerini yapıyorum, esnaflarımız destek çıktı, Allah onlardan razı olsun. Kızımı dershaneye gönderdim. Şuanda kızım kazanmış üniversite okuyor. Diğer çocuklarımı da okutuyorum" dedi.



Çarşı esnaflarından Veysel Nimet, Halime Timur'un kendi çabalarıyla böyle bir iş yeri açmasını takdirle karşıladıklarını söyledi. Nimet, "Bir esnaf olarak ablamız Siirt'te bir ilki yapmış. Siirt'te çok nadir görünen bir şey. Lokanta açan kimse yok. Bizde kendilerine destek vermek için burada sürekli yemek yiyoruz. Yemekleri de gayet güzel ve lezzetli. Herhangi bir lokantadan kat be kat daha güzel. Çok beğeniyoruz. Kendilerine de başarılar diliyoruz. 4 tane çocuğunun masraflarını da buradan karşılıyor. Biz de onun için destek veriyoruz" diye konuştu.



Burak Han Arak adlı müşteri ise, "Çarşı esnafıyım. Yeni komşumuzdan çok memnunuz. Yemeklerinden memnunuz. Kendi ayaklarının üzerinde durması bizlere de güç kuvvet veriyor. Bu vesileyle kendilerine başarılar diliyorum. Allah rızkını bol etsin" dedi. - SİİRT