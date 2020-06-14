Eşi ve 2 çocuğu ile kazada yaralanan Hatice, yaşama tutunamadı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, içinde bulunduğu hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 çocuğu ve eşi ile yaralanan Hatice Gökdemir (27), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen 28 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında, Uşak'tan İzmir yönüne giden Hüseyin Demirer'in (23) kullandığı 45 SC 8014 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyrederken Ercüment Özdemir idaresindeki 01 DOZ 90 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Demirer ile yanındaki Hatice Gökdemir ile çocukları İclal (6) ve Miray Gökdemir (2) yaralandı. Sağ ön koltukta sıkışan Hatice Gökdemir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hatice Gökdemir ise, buradaki ilk müdahalelerin ardından Akhisar'da özel bir hastaneye sevk edilirken, diğer 3 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi. 17 gündür sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Hatice Gökdemir, bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Gökdemir'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.