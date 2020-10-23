Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi

23.10.2020 16:14
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi, System.String[]

ŞANLIURFA'da eşi ile yaşları 5 ve 9 arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı öne sürülen Ramazan Çakmak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ŞANLIURFA'da eşi ile yaşları 5 ve 9 arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı öne sürülen Ramazan Çakmak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Çakmak'ın çocuklarına farklı şekillerde uzun süreli sistematik işkence yaptığı ve aç bıraktığı belirtildi.

?Olay, Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıldır evli olduğu 4 çocuğunun annesi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. Narin Çakmak da 6 ay önce eşine boşanma davası açarak ailesinin yanına gitti. Yaklaşık 2 ay önce Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesi ile çocuklarını yanına aldı. Çocuklarını geri getirmemesi üzerine boşanma aşamasındaki eşinin yanına giden Narin Çakmak, yine şiddete uğradı ve bu sırada 2 yaşındaki oğlunu alarak tekrar ailesinin yanına gitti.

KOMŞULARI FARK ETTİBu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden dışarı çıkan 2'si kız 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen Narin Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak ise 16 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenelerinin ardından hazırlanan raporda; çocukların vücudunda bulunan yaraların basit olmadığı ve işkencenin hayat boyu sürecek tahrip edici etkiye sahip olduğu vurgulandı.Narin Çakmak ile 3 çocuğunu sopa, kemer ve hortumla dövüp, aç bırakarak eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan Ramazan Çakmak hakkında savcılık iddianamesi hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Çakmak'ın 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna farklı şekillerde uzun süreli sistematik işkence yaptığı ve aç bıraktığı belirtildi.EVLENDİĞİ GÜNDEN BERİ DARBEDİLİYOREşi hakkında şikayetçi olan Narin Çakmak'ın evlendiği günden itibaren şiddete maruz kaldığını belirtilen iddianamede tutuklu şüpheli Ramazan Çakmak'ın alınan ifadesinde suçunu itiraf ve kabul ettiği aktarıldı. Hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ramazan Çelik'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.BABEVİNE SIĞINDILAR4 çocuğuyla birlikte baba evine sığınan Narin Çakmak, maddi imkansızlık yüzünden zor günler geçirdiklerini ifade ederken, eşinin 5 yıl değil, ömür boyu ceza çekmesini istedi.Babasından yediği dayak yüzünden çok korktuğunu dile getiren çocuklardan Hiranur Çakmak ise babasının cezaevinden çıkmasını istemediğini söyledi.

Torunları ile kızına sahip çıkan Mehmet Türkan, "Kızım evlendiği günden beridir kocası tarafından eziyet çekiyordu. Sırf bizler üzülmeyelim diye yediği dayağı bizden gizlemişti. Öz çocuklarına böyle aç bırakıp sıcak su döken babalarının cezaevinden çıkmasını ben de istemiyorum" şeklinde konuştu.

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Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi
Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi

Asliye Ceza Mahkemesi, Yavuzselim Mahallesi, Ramazan, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi - Son Dakika

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