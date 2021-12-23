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EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR - Son Dakika

EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR

23.12.2021 09:46

BURSA'da evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran 2 metrekarelik deposunda yaşayan aile, görenlerin yüreğini burkuyor.

BURSA'da evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran 2 metrekarelik deposunda yaşayan aile, görenlerin yüreğini burkuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda kızı ile eşini soğuktan korumak için odun yakan Mustafa Kayalar (20), hayırseverlerden iş ve kalacak bir ev istiyor.

Bursa'da annesinin evinde yaşayan Mustafa Kayalar yaklaşık 8 ay önce işten çıkarılınca kayınvalidesinin yanına taşındı. İş aramaya devam eden Kayalar, uzun süre çalışacak yer bulamadı. Tartıştığı kayınvalidesi tarafından evden çıkarılan Mustafa Kayalar, kendisi gibi evi olmayan annesinin yanına, Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'ndeki Gökdere'nin kenarında harabeye dönmüş metruk binanın 2 metre genişliğinde 1,5 metre yüksekliğindeki depoya sığındı. Yaklaşık 3 aydır burada kalan 7 kişilik aileye, bir hayırsever yardım ederek evini açtı.

BU KEZ KENDİ ANNESİ İSTEMEDİ

Hayırseverin evine gelen Mustafa Kayalar, daha sonra annesinin gitmesini istemesi üzerine eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte yeniden mağarayı andıran depoya döndü.

Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaklaşık 3 aydır burada kaldıklarını belirten Mustafa Kayalar, "Daha önceden evimiz yoktu. Eşimin annesinin evinde kalıyorduk. Kayınvalidemle anlaşamayınca bizi evinden çıkardı. Biz de buraya geldik. Burada kalmaya başladık. Daha önceden annemlerle beraber kalıyorduk. Hayırseverler yardımcı olmak için evlerine çağırdı. Biz de onlarla beraber gitmiştik. Annem buradan gitmemiz gerektiğini söyleyince biz de geri geldik" dedi.

'KIZIMIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYORUM'

Yaşadığı bölgenin uyuşturucu içenler nedeniyle güvenli olmadığını belirten Kayalar "Burada yaşamak gerçekten çok zor. Alçak tavan, her sabah kafamızı vuruyoruz. Uyuşturucu içenlerin gezindiği yer. İnsan tedirgin oluyor. Evliyim, çocuğum var. Büyüklerimizden iş ve kalacak bir yer istiyorum. 3 yaşında bir kızım var. İhtiyaçlarını karşılayamıyorum. Zorlanıyorum, bu durum psikolojimi bozuyor" diye konuştu.

'KIZIM HASTA OLACAK DİYE KORKUYORUM'

Yaklaşık 2 metrekarelik mağara gibi bir yerde yaşadıklarını söyleyen Dilara Kayalar (19) ise "Ufak bir yer, tavan yüksekliği 1,5 metre. Ama burada yaşamaya mecburuz. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Böcekler var. Ellerimiz ayaklarımız yara içinde oluyor. Kızımın omzunda yara çıktı. Fareler dolaşıyor etrafta. Fareden korkuyoruz. Kızımın altını açarken, hava çok soğuk olduğu için zorlanıyoruz. Kızım hasta olacak diye korkuyorum. Yorganın içinde üşümüyorum ama sabah kalktığımızda çok üşüyoruz. Eşim hemen ateş yakmaya kalkıyor. O ateşi yaktığı zaman bizde kalkıp ateşin başında ısınıyoruz. Burada 2-3 kere hastalandı. Burnu akmaya başladı. Bir evin olsun istiyorum, eşim çalışsın ve kızım rahat olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'YİYECEK EKMEKLERİ BİLE YOK'

Kayalar ailesini gördüğü günden beri yardım etmeye çalışan Mert Gündüz de aileyi işten eve giderken gördüğünü belirterek "Bir insan olarak içim sızladı. Gelip, bakmak istedim. Gerçekten içler acısı bir durum. Kendi çocukları var. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz buraya geldiğimizde zaten fareler de geçiyordu. Yiyecek ekmekleri bile yok. Dünden beri buraya geliyoruz. Bizim ricamız; devletimiz olsun, hayırseverler olsun, Mustafa çalışmak istiyor, iş istiyor ve bir ev istiyor. Çünkü kendi ailesinden ayrılmak istemiyor. İnşallah, bir yardım eden olur. Elimizden geldiğince yapıyoruz ama inşallah bir hayırsever destek olursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Kayalar ailesine bu gece kalacak bir yer ayarlamaya çalıştıklarını belirten Gündüz, "Ben de yakınlarımla birlikte bir apart ya da otel ayarlamaya çalışıyoruz. En azından bu gece sıcakta geçirmeleri için. İnşallah hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çünkü bizim de yapabileceklerimiz kısıtlı" dedi.

EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR
EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR
EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR
EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR

Mustafa Kayalar, Uyuşturucu, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZIYLA MAĞARA GİBİ DEPODA YAŞIYOR - Son Dakika
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