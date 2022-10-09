Eşi ve çocuğunu kendisinden sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı - Son Dakika
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Eşi ve çocuğunu kendisinden sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı

09.10.2022 13:21

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi yabancı uyruklu eşinin çocuğunu da alarak kendisini terk etmesi üzerine çocuğunu sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçakladı. Gözü dönmüş şahıs daha sonra kendi evini ateşe verdi.

Aşağı Işıklar Mahallesi Mücevhir Sokak'ta edinilen bilgiye göre prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K.'yı yabancı uyruklu eşi çocuğunu da alıp terk etti ve boşanma davası açtı. Olayın ardından sık sık ikametine gelen Fatih K., çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını tehdit etmeye başladı.

KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Şahıs önceki gün de evine gelerek, evinin altındaki eski motosikleti yaktı. Bu sabah tekrar mahalleye gelen Fatih K., evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek, yatmakta olan Habip K.'yi sırtından bıçakladı.

Eşi ve çocuğu kendisini terk etti diye komşusunu bıçaklayıp, kendi evini yaktı

EVİNİ DE YAKTI

Daha sonra kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Eşi ve çocuğu kendisini terk etti diye komşusunu bıçaklayıp, kendi evini yaktı
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve çocuğunu kendisinden sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşi ve çocuğunu kendisinden sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı - Son Dakika
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