Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum - Son Dakika
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Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum

01.03.2022 18:03
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum

GAZİANTEP'ten 5 yıldır göremediği çocuğu ve eşi için Ukrayna'ya giden İbrahim Akın (48), savaşın çıkmasıyla mahsur kaldı.

GAZİANTEP'ten 5 yıldır göremediği çocuğu ve eşi için Ukrayna'ya giden İbrahim Akın (48), savaşın çıkmasıyla mahsur kaldı. İslahiye ilçesindeki ailesiyle görüntülü görüşen Akın, "Şehrin her tarafını tanklar sarmış durumda ve bombalar yağıyor. Benim kendi imkanlarımla çıkmam mümkün değil, yetkililerden yardım istiyorum"dedi.

İbrahim Akın, Türkiye'de evlendiği ancak Ukrayna'da yaşayan ve 5 yıldır görmediği eşi Victoria Obozna Akın (30) ile oğlu Demir Akın'ı görmek için 15 gün önce Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Luhansk kentine gitti. Türkiye'ye dönüş yapacağı gün başlayan savaşla, seferlerin durdurulması üzerine kentte mahsur kalan Akın, ailesi ile telefonda görüştüğü sırada yetkililerden yardım istedi.

İbrahim Akın ailesi ile telefonda görüştüğü sırada kendi imkanları ile bölgeden çıkamayacağını belirterek, "Harkov'a 200 kilometre uzaklıktaki Donbas Bölgesi'nde Luhansk şehrindeyim. Şehrin her tarafını tanklar sarmış durumda ve bombalar yağıyor. Sığınakta 3 gün kaldım. Soğukta öleceğim diyerek tekrar eve geldim. Marketler kapalı olduğu için gıdaya ulaşamıyorum. 3 gündür bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyoruz. Benim kendi imkanlarımla çıkmam mümkün değil, burada taksiciye normalin üzerinde para teklif etmeme rağmen, taksici kendi canını da düşündüğü için beni götürmedi. Benim bulunduğum yer tehlikeli çünkü ulaşım yok. Kimseyle irtibata geçemiyorum, benden başka Türk yok. Ben eşim ve çocuğumla evdeyiz, her taraf bombalanıyor. Acilen yetkililerden yardım istiyorum. Beni konsolosluğun kendi aracıyla alması gerekiyor. Başka türlü burada çıkamam. Hayati durumum söz konusu, burada kimin ne olduğu belli değil, burada kirli bilgiler dolaşıyor. Burada beni ajan olarak gördükleri için kendimi de gizlemek zorunda kalıyorum. Burada erkek, kadın hiç fark etmiyor isteyen herkese silah veriyorlar"dedi.Oğlunun fotoğrafını öperek, gelecek güzel haberi bekleyen Emine Akın ise, yetkililere seslenerek, yardım istedi. Anne Akın "Oğlum Victoria ile Türkiye'de evlendi ancak vize alamadığı için 5 yıldır eşinin ve çocuğunun yanına gidemidi. Gittiğinde ise savaş çıkınca orada kaldı"dedi.


Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
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İbrahim Akın, Ukrayna, Türkiye, Donbas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum - Son Dakika


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