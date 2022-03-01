Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum - Son Dakika

GAZİANTEP'ten 5 yıldır göremediği çocuğu ve eşi için Ukrayna'ya giden İbrahim Akın (48), savaşın çıkmasıyla mahsur kaldı. İslahiye ilçesindeki ailesiyle görüntülü görüşen Akın, "Şehrin her tarafını tanklar sarmış durumda ve bombalar yağıyor. Benim kendi imkanlarımla çıkmam mümkün değil, yetkililerden yardım istiyorum"dedi.

İbrahim Akın, Türkiye'de evlendiği ancak Ukrayna'da yaşayan ve 5 yıldır görmediği eşi Victoria Obozna Akın (30) ile oğlu Demir Akın'ı görmek için 15 gün önce Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Luhansk kentine gitti. Türkiye'ye dönüş yapacağı gün başlayan savaşla, seferlerin durdurulması üzerine kentte mahsur kalan Akın, ailesi ile telefonda görüştüğü sırada yetkililerden yardım istedi.