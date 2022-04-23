Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi

23.04.2022 12:00

Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti.

Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Trafikte terör estiren magandalar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde üzerinde gerçekleşti. E.D. ve Y.D. isimli trafikte seyir halindeyken, aracında eşi ve çocuğu da olan H.S. adlı sürücünün ani frenle önüne kırarak çarptı. Yaşanan kazanın ardından şahıslar arasındaki tartışma büyürken E.D. ve Y.D. isimli şahıslar H.S.'yi öldüresiye darp etti. Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şüpheliler araçlarına binerek olay yerini terk etti. H.S.'nin kanlar içindeki yüzü bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ikametlerinde yakalandı. Konu ile ilgili E.D. ve Y.D. "Kasten Yaralama - Hakaret - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi
Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi
Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi
Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi

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Büyükçekmece, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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