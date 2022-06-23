Eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobil çarptı - Son Dakika
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Eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobil çarptı

23.06.2022 11:18

Eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobil çarptı Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi eşi ve oğlu ile karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobil çarptı

BURSA - Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi eşi ve oğlu ile karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Yaklaşık 15 metre savrulan talihsiz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi Fevzi Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zekiye Demirel eşi ve oğlu ile birlikte Fevzi Efendi Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken cadde üzerinde süratle gelen Enes K. idaresindeki 06 AC 0594 plakalı otomobil çarptı.

Talihsiz kadın 15 metre savruldu

Çarpmanın şiddeti ile 15 metre savrulan Zekiye Demirel yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kadının kocası sürücüye tepki gösterdi

Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Enes K.'ya ise kadının eşi tepki gösterip üzerine yürüdü. Polisin araya girmesi ile sakinleştirilen adam otomobilin aşırı süratli olduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobil çarptı - Son Dakika

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