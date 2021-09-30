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Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi - Son Dakika

Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

30.09.2021 14:49

Dün Hatay'da yaşayan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali, evlerinde ölü olarak bulunmuş, cinayetin baş şüphelisi eski uzman çavuş olan babaları Turgay Mert ise her yerde aranmaya başlamıştı. Bugün yakalanan Mert, sorgusunda cinayetleri işlediğini itiraf etti. Karısı ile yaşadığı tartışma sonrası elleriyle boğduğunu söyleyen Mert, "Oğluma uyku ilacı kattığım ayranı içirdim, 'acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğdum. Kızım gelince aynısını ona da yaptım" sözlerini kullandı.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

KOMŞUSUNU ARAMIŞ

Uzman çavuşluk yapanuyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, dün öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayarak, "Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.

EVE EKİPLER SEVK EDİLDİ

H.A., Turgay Mert'i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLÜ CESETLER BULUNDU

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna veAhmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğunu üzerinde bulundu. Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BABANIN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Yapılan ilk incelemenin ardından ölen anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli Turgay Mert'in peşine düştü. Yakalanıp gözaltına alınan baba sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

UYKU İLAÇLI AYRANI İÇMEK İSTEMEMİŞ

Turgay Mert ifadesinde, dün öğleden sonra eşi Aynur ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lise okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi. Turgay Mert'in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

CENAZELERİN OTOPSİLERİ TAMAMLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert'in boğarak öldürdüğü iddia edilen kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert'in Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsileri tamamlandı. Cenazeleri, Aynur Mert'in babası Osman Karahasan ve akrabaları teslim aldı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'ye götürüldü.

Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

İskenderun, Polis, Hatay, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi - Son Dakika
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