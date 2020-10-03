EŞİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI, ÖZEL HAREKAT POLSİLERİ OPERASYONLA KURTARDI-1 - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H.(35), eşi ve çocuklarını rehin aldı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H., hastaneye götürülmek istendi. Karşı çıkan Hubbezoğlu, eşi ve çocuklarını rehin alıp, çağrılara rağmen kapıyı açmadı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şüphelinin ekiplerin, ikna çabalarına 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de çağrıldı.Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Bir türlü ikna edilemeyen H., yaralandı. Eve giren ekipler, şüpheliyi ambulansa bindirip, hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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