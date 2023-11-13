Aldatıldığından şüphelenip karısını takip etti, gördüğü manzara üzerine ortalığı kan gölüne çevirdi

Denizli'de kendisini aldattığından şüphelendiği karısını takip eden koca, çocuklarının gözü önünde karısı ve erkek arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. Kadını ağır yaralayıp arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden kocanın çocuklarına mahalleli sahip çıktı.

"SEN BENİM NAMUSUMA GÖZ MÜ DİKTİN?"

Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker'i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak ile buluştuğunu görünce çılgına döndü. İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elimdeki pompalı tüfekle ortaya çıktı. Eşine "Sen benim namusuma göz mü diktin" diye bağıran Emin Ülker, eşinin "Yapma, etme" çığları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerine hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCE NOT BIRAKTI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. Emin Ülker'in ölümünden saniyeler önce sosyal medyadan "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç" şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞA ÇEVREDEKİLER SAHİP ÇIKTI

Ağır yaralanan Özlem Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakileri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayda hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kareler;