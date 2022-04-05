Eşi ve husumetlisini yaralayıp kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Eşi ve husumetlisini yaralayıp kaçan şüpheli aranıyor

05.04.2022 14:39
Eşi ve husumetlisini yaralayıp kaçan şüpheli aranıyor

SİVAS'ta önce husumetlisi R.B.'yi (28) ardından ise eşi H.Ş.'yi tabancayla yaralayıp kaçan E.Ş. (34) henüz yakalanamadı.

SİVAS'ta önce husumetlisi R.B.'yi (28) ardından ise eşi H.Ş.'yi tabancayla yaralayıp kaçan E.Ş. (34) henüz yakalanamadı. Şüphelinin eşi R.B. ve H.Ş.'yi  aralarında gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Özbelsan TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre E.Ş., eşi H.Ş. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü R.B. ile karşılaştı. E.Ş. yanında bulunan tabanca ile R.B.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. R.B. ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan E.Ş., Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan evine geldi. E.Ş., burada da tartıştığı eşi H.Ş.'yi aynı tabanca ile bacağından ve kasığından yaraladı. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.Ş. tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan E.Ş.'nin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda E.Ş.'ye ulaşılamadı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Eşi ve husumetlisini yaralayıp kaçan şüpheli aranıyor
Eşi ve husumetlisini yaralayıp kaçan şüpheli aranıyor
Eşi ve husumetlisini yaralayıp kaçan şüpheli aranıyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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