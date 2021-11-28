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Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular - Son Dakika

Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular

28.11.2021 13:04

Kırıkkale'de psikolojik rahatsızlığı olan kocası tarafından 2 çocuğu ile birlikte evinde rehin alınan kadın, KADES sayesinde kurtuldu.

Kırıkkale'de psikolojik rahatsızlığı olan kocası tarafından 2 çocuğu ile birlikte evinde rehin alınan kadın, KADES sayesinde kurtuldu.

Olay, Etiler Mahallesi Şehit Şükrü Ceylan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olan R.K. isimli şahıs, eşini ve 2 çocuğunu evin kapılarını kilitleyip rehin aldı. Evde rehin tutulan kadın, KADES üzerinden ihbarda bulundu. Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte olayın yaşandığı eve gitti. Kapıyı açmayan şahıs, bir süre polise direndi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından kapının açılması sağlandı. R.K, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kadın ve 2 çocuğu ise ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Evde bulunan köpek de aileye teslim edilmek üzere kadın polis memuru tarafından korumaya alındı. - KIRIKKALE

Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular
Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular
Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular
Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular
Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular
Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular

Kırıkkale, Etiler, Şehit, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve iki çocuğunu rehin aldı, KADES sayesinde kurtuldular - Son Dakika
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