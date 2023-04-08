- Eşi ve iki kızını öldüren babaya 66 yıl hapis cezası

Ailesini katleden sanığa 'tahrik' indirimi

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaklaşık 2.5 yıl önce boşandığı eşi ve iki kızını öldüren Raci Aslan 66 yıl hapis ile cezalandırıldı.

6 Aralık 2020 tarihinde Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Raci Aslan boşandığı eşi Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu Arslan'ın ve Burçin Arslan'ı silahla vurduktan sonra intihar etmek istemiş polis kaçan şahsı etkisiz hale getirerek tutuklamıştı.

Raci Arslan hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Son duruşmada pişman olduğunu belirten Raci Arslan, "Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçak ile saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum. Kızlar da sürekli evden kaçıyorlardı. Kızlar, anneleri ile beni 2 kere zehirlemeye çalıştılar. Hayatımdan bıkmıştım. Utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum, günahım yoktu. Sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanığa 'tahrik indirimi' uygulayan heyet, Raci Arslan'ı kızlarının öldürmekten 48 yıla, eski eşini öldürmekten ise 18 yıl hapse mahkum etti. Toplamda 66 yıl hapis cezası alan Raci Arslan'ın mahkeme kararı Yargıtay'a gönderildi.