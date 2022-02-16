Üye Girişi
Eşi ve kayınpederini tüfekle öldüren şahıstan ilginç savunma: Öldürme kastım olsa tabanca getirirdim - Son Dakika

Eşi ve kayınpederini tüfekle öldüren şahıstan ilginç savunma: Öldürme kastım olsa tabanca getirirdim

16.02.2022 17:42

Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini adliye önünde pompalı tüfekle öldürmekle yargılanan Onur Acar'ın ilk duruşması yapıldı. Öldürme kastının olmadığını iddia eden 32 yaşındaki şüpheli, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi" dedi.

Bilecik'te 16 Kasım 2020'de meydana gelen olayda, Onur Acar isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışında pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Onur Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Onur Acar, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Abdullah Duman'ın eşi Fatma, kızları Reşide Duman ile avukatı İlyas Geçgelen de mahkeme salonunda yer aldı.

"ÖLDÜRME KASTIM OLSA TABANCA GETİRİRDİM"

Hakim karşısında savunma yapan Acar, öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar, evlerinde öldürürdüm" diye konuştu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duman ailesinin avukatı İlyas Geçgelen ise mahkemede, Onur Acar'a iyi hal ve takdir indirimi yapılmamasını talep ederek, "Adli tıp raporunda belirtildiği üzere yakın mesafeden ve hepsi tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte birden fazla kez ateş etmek suretiyle ölümlerine sebep oldu. Bu olayı plan ve program dahilinde tasarlayarak işlediği açıkça anlaşılmaktadır. Üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca iyi hal ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını talep ederiz" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Onur Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
500

Abdullah Duman, Onur Acar, Bilecik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve kayınpederini tüfekle öldüren şahıstan ilginç savunma: Öldürme kastım olsa tabanca getirirdim - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:36 Kız öğrencilere taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü, öğrencilere "Aşkım, kara gözlüm" diyormuş
17:35 Boğazı kesilerek katledilen Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Cani, daha önce kaçırıp ölümle tehdit etmiş
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: Eşi ve kayınpederini tüfekle öldüren şahıstan ilginç savunma: Öldürme kastım olsa tabanca getirirdim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement