EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

09.03.2022 14:09

KONYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.?yi bıçakladı.

KONYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.?yi bıçakladı. Yaralanan anne ve kızı tedaviye alınırken, polis, kaçan Abdullah K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma G.'nin evine gitti. Özel bir hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice K. de işe gitmek için evden çıktığında merdivenlerde eşi Abdullah K. ile karşılaştı. Çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K., eşi ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı. Kadınlar kaçmaya çalışırken apartmandan çıkan Abdullah K., eşi ve kayınvalidesine sokakta da bıçaklı saldırıda bulundu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma G., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Abdullah K.'nin olaydan 3 gün önce de eve gelip eşi Hatice K.'yi dövdüğü öne sürüldü. Hatice K.'nin eşinin zaman zaman eve gelip rahatsız etmesi üzerine geçen hafta bina yönetimine apartmanın giriş kapısının şifresinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan Abdullah K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI
EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI
EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI
EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

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Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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