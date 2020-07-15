Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDISakarya'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez (40) ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü (70) öldürdükten sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan İsmail Karapekmez, cinayette kullandığı silahı Sakarya Nehri'ne attığını itiraf etti.
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez (40) ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü (70) öldürdükten sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan İsmail Karapekmez, cinayette kullandığı silahı Sakarya Nehri'ne attığını itiraf etti. Silahı nehre attığı yeri gösteren İsmail Karapekmez, bugün adliyeye sevk edildi. Karapekmez tutuklanarak cezaevine gönderildi.?
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:04 Kaynak: DHA
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