Eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası

Esenyurt'ta eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin İsenç, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Esenyurt'ta eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin İsenç, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İsenç, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık İsenç'in avukatı, müvekkilinin olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, sanığın olayı tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık Hüseyin İsenç, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin İsenç'i eşi Ergül İsenç'e karşı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceğine olası etkilerinin lehe indirim sebebi sayan mahkeme sanığın cezasını 12,5 yıla indirdi.

Sanık İsenç'e, kayınvalidesi olan Ayşe Öksüzömer'e karşı eyleminden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığa verilen cezada tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin İsenç'in Ergül İsenç ile evli oldukları ve ailevi nedenlerden dolayı olay öncesi aralarında birçok kez tartışma yaşandığı belirtilmişti.

Olay günü sanık İsenç'in evden çıkan Ergül İsenç ve annesi Ayşe Öksüzömer'i takip ettikten sonra elindeki bıçakla önce eşini, sonra kayınvalidesini çeşitli yerlerinden yaraladığı aktarılan iddianamede, müştekilerin ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıkları sırada, sanığın boynunda asılı tüfekle Ergül İsenç'e ateş edip kaçtığı anlatılmıştı.

Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu bildirilen iddianamede, sanığın Ergül İsenç'e yönelik eylemi nedeniyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'e karşı ise "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bakırköy, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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