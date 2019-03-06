Eşi ve Kayınvalidesini Yaralayan Zanlı Polise Teslim Oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, eşi ile kayınvalidesini bıçak ve tabancayla yaraladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, eşi ile kayınvalidesini bıçak ve tabancayla yaraladı.



A.D, kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen eşi İ.D'nin, Erdoğdu Mahallesi Polis Orhan Çolak Sokağı'nda yaşayan annesi R.K'nin evine gitti.



Pazar alışverişinden dönen R.K'yi takip eden A.D, ikametin girişinde kayınvalidesini, daha sonra da evdeki eşi İ.D'yi bıçak ve tabancayla yaraladı.



Silah seslerinin duyulması üzerine komşular, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından R.K. ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İ.D. ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.



R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaçan zanlı, kullandığı silahla polis ekiplerine teslim oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu

İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı

Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması