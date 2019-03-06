Son Dakika Haberleri: Eşi ve Kayınvalidesini Yaralayan Zanlı Polise Teslim Oldu

Eşi ve Kayınvalidesini Yaralayan Zanlı Polise Teslim Oldu

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, eşi ile kayınvalidesini bıçak ve tabancayla yaraladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, eşi ile kayınvalidesini bıçak ve tabancayla yaraladı.

A.D, kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen eşi İ.D'nin, Erdoğdu Mahallesi Polis Orhan Çolak Sokağı'nda yaşayan annesi R.K'nin evine gitti.

Pazar alışverişinden dönen R.K'yi takip eden A.D, ikametin girişinde kayınvalidesini, daha sonra da evdeki eşi İ.D'yi bıçak ve tabancayla yaraladı.

Silah seslerinin duyulması üzerine komşular, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından R.K. ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İ.D. ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan zanlı, kullandığı silahla polis ekiplerine teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Polis, Güncel
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