Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor - Son Dakika
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Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor

02.05.2022 15:45
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor

ERZURUM'da trafik kazası sonrası düştüğü çayda kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

ERZURUM'da trafik kazası sonrası düştüğü çayda kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Sabah erken saatlerde çayın etrafında toplanan kurtarma ekipleri, bayramlaştıktan sonra arama çalışmalarını sürdürdü. Aynı kazada cansız bedenlerine ulaşılan 4 aylık hamile eşi Büşra Tosun (26) ve kayınvalidesi Sevinç Bulut (54) gibi kayınpederinin de bulunması için dua ettiğini belirten Yunus Tosun, çok üzgün olduğunu söyledi.

Kaza, 28 Nisan akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yolun yanındaki Oltu Çayı'na uçtu. Kendi imkanlarıyla suya gömülen otomobillerden kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarmadan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu önce Büşra Tosun'un, ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenleri bulundu ve ilçe mezarlığına defnedildi. Olay günü kendi imkanları ile kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kız çocuğu babası Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise bugün 5'nci günün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Çayın etrafından toplanan AFAD, JAK, SAK, UMKE, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Şenkaya ilçesindeki jandarma komando ekipleri birbirleri ile bayramlaştıktan sonra etrafa dağıldı. Önce çayın kenarında arama yapan ekipler Bulut'u bulamadı. Ekipler, Oltu Çayı'nın geçtiği HES'in kapaklarını 15 dakika kapatıp suyun debisini düşürerek arama çalışmalarını bu kez de suda sürdürüyor. Kaza sonrası düştükleri çayda cansız bedenleri çıkarılan 4 aylık hamile eşi Büşra Tosun ve kayınvalidesi Sevinç Bulut (gibi kayınpederinin de bulunması için dua ettiğini belirten Yunus Tosun, çok üzgün olduğunu söyledi. Çalışmaları izleyen ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Tosun, "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Arama çalışmalarına hazırlık yapan ekipler birbirleriyle de bayramlaştılar. UMKE görevlisi Oğuz Tütüncü, "Hava çok soğuk ve yağmurlu. Zaman zaman ateş yakıp, çay içerek ısınıyoruz. Umarım kaza sonrası suya düşen Fevzi Bulut'u kısa sürede buluruz" dedi.


Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
YORUMLAR
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Büşra Tosun, Erzurum, Kaza, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor - Son Dakika


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