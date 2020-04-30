Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı - Son Dakika
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Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 46 yaşındaki Ayfer Kahraman ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanınca tedavi sürecinde 13 yaşındaki oğluna hastane yönetimi sahip çıktı.

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde 46 yaşındaki Ayfer Kahraman ile eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanınca tedavi sürecinde 13 yaşındaki oğluna hastane yönetimi sahip çıktı.


İlçede yaşayan Kahraman'a, İngiltere'den gelen ağabeyi iki gün misafir olduktan sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve titreme şikayetiyle başvurduğu Serik Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Kahraman'dan kısa süre sonra rahatsızlanan eşi de aynı hastaneye kaldırıldı, 7 gün tedavi gördü.


Çiftin 13 yaşındaki oğullarına bakacak kimse olmadığı için Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara'nın girişimleriyle çocuğa da hastanede bir oda verildi. Anne ve babasına Kovid-19 tedavisi uygulanırken, hiçbir rahatsızlığı olmayan çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı. Baba tedavisinin tamamlanmasının ardından, oğluyla evine gitti.


Hastanedeki 25 günlük tedavisi sonrasında taburcu edilen Ayfer Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafir gelen ağabeyinde rahatsızlık olduğunu gördüğünü ancak Kovid-19 olabileceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.


Ağabeyi otobüsle Aksaray'a gittikten sonra rahatsızlıklarının başladığını, beş gün evde yattığını anlatan Kahraman, "Abime Aksaray'da koronavirüs teşhisi konulmuş. Beni arayarak mutlaka doktora gitmemi söyledi. Bunun üzerine ambulansla beni hastaneye götürdüler. Test sonucum pozitif çıktı, 25 gün tedavi gördüm. Vücudum siyahlaşmıştı, eşimi oğlumu o süreçte hiç görmedim." diye konuştu.


Tüm sağlık çalışanlarının kendisiyle çok ilgilendiğini anlatan Kahraman, tedavilerin yanı sıra moral ve motivasyon sayesinde hastalığı yendiğini söyledi.


"Çok ağır bir hastalık geçirdim"


Kendisinden sonra eşinin de rahatsızlandığına değinen Kahraman, şunları kaydetti:


"Eşim de hastaneye kaldırılınca bakacak kimsemiz olmadığı için 13 yaşındaki oğluma hastane sahip çıkmış. Üçümüz de birbirimizden habersiz ayrı odalarda kalmışız. Allah razı olsun hastane Başhekimi Yusuf Kara'dan, çocuğuma sahip çıkmış, kendisine hastanede bir oda vermişler. Ben bunları bilmiyorum ama sonradan hastane çalışanlarından öğrendim. Oğlum rahatsız değildi ama evde ona bakacak kimse olmadığı için oğlumla ilgilenmişler."


Vatandaşlara çağrıda bulunan Kahraman, "Bu süre zarfında halkımız evinde dursun, çıkmasın. Bizim canımız kıymetli ise herkesin canı kıymetlidir. Kendi canımızı düşünerek başka insanları tehlikeye atmayalım. Gerçekten çok ağır bir hastalık geçirdim. Evde kal Türkiye." dedi.

"Hastanemizde misafir ettik"

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara da Ayfer Kahraman ve eşine Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra oğullarına yapılan test sonucunun negatif çıktığını söyledi.

Anne ve babası hastanede olan çocuğu her ne kadar ev izolasyonunda görmek isteselerde eve göndermeyi uygun bulmadıklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Bu çocuk evde 14 gün boyunca karantinaya alınacak, dışarı çıkması yasak. Ne yiyip ne içecek? Bunları düşündük. İlçe Kaymakamımızla görüştüm. Kendisinin de bilgisi dahilinde Volkan'ı 6 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. Anne ve babasından birisi hangisi kısa sürede iyileşirse onunla beraber evine göndermek şartıyla burada misafir ettik. Hastanemizde annesi ve babası ile iç hat telefonlarımızla istediği zaman konuşabilme fırsatı tanıdık. Hastanemizde günlük hastamıza verilen yemeklerden ikramda bulunduk. Kantinden onun hoşuna gidebileceğine inandığımız yiyeceklerden sipariş ederek kendisine verdik. Bu şekilde çocuğumuzu devletin sıcaklığını ve gücünü hissettirerek hastanemizde misafir ettik."

serik, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:38 Kaynak: AA


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