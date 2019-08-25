Son Dakika Haberleri: Eşi ve kızını tabancayla öldürdü, 'pişmanım' dedi
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Eşi ve kızını tabancayla öldürdü, 'pişmanım' dedi

1 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz'u (35) tabancayla vurarak öldüren Hasan Beykoz (65), adliyeye sevk edildi.

Eşi ve kızını tabancayla öldürdü, 'pişmanım' dedi, System.String[]

SAMSUN'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz'u (35) tabancayla vurarak öldüren Hasan Beykoz (65), adliyeye sevk edildi. Beykoz'un, ifadesinde bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Bafra ilçesi Ishaklı Mahallesinde meydana geldi. Hasan Beykoz, eşi Meryem Beykoz ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin kızları Emine Beykoz'un da dahil olması üzerine Hasan Beykoz, tabancasıyla rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan anne- kız, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Beykoz ise evden kaçtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Meryem ile kızı Emine Beykoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Beykoz, olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.

Hasan Beykoz, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Beykoz'un ifadesinde bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu belirterek tartışma sırasında eşi ile arasına giren kızını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Meryem, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:13 Kaynak: DHA
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