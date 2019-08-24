Son Dakika Haberleri: Eşi ve kızını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu
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Eşi ve kızını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu

1 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Hasan Beykoz (65), tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz'u (35) tabancayla vurarak, öldürdü.

Eşi ve kızını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu, System.String[]

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Hasan Beykoz (65), tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz'u (35) tabancayla vurarak, öldürdü. Hasan Beykoz, olay sonrası polise giderek, teslim oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Bafra'da meydana geldi. Hasan Beykoz, eşi Meryem Beykoz ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin kızları Emine Beykoz'un da dahil olması üzerine Hasan Beykoz, tabancasıyla rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan anne- kız, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Beykoz ise evden kaçtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Meryem ile kızı Emine Beykoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Beykoz, olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meryem, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:35 Kaynak: DHA
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