Eşi ve kızının kaza geçirdiğini öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi ve kızının kaza geçirdiğini öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Eşi ve kızının kaza geçirdiğini öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

AKSARAY'da kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Afganistan uyruklu Khadir Mosaye (45) ile okula götürdüğü kızı Rukiye (8) yaralandı.

Eşi ve kızının kaza geçirdiğini öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

AKSARAY'da kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Afganistan uyruklu Khadir Mosaye (45) ile okula götürdüğü kızı Rukiye (8) yaralandı. Eşi ve kızının yaralandığını öğrenip hastaneye koşan Ayşe Mosaye, "Eşim çok kötü Allah'ım bana yardım et" diye gözyaşı döktü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Khadir Mosaye, Kılıçaslan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan kızı Rukiye'yi okula götürmek için bisikletiyle yola çıktı. Bu sırada aynı yöne giden Halil Sev (40) yönetimindeki 68 BU 779 plakalı kamyonet, Khadir Mosaye'nin bisikletine çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı. Bu sırada işten çıkıp evine giden 112 Acil Servis'te görevli sağlık personeli Ayşe Yöndemli, kazayı görünce aracını durdurup, yaralılara müdahale etti. Yaralı baba ve kızı, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Khadir Mosaye'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Eşi ve kızının kazada yaralandığı öğrenen Ayşe Mosaye de hastaneye koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Mosaye, "Eşim çok kötü, Allah'ım bana yardım et. Ben şimdi ne yapacağım?  Benim burada kimsem yok. Ne olur bana yardım edin?" diyerek ağladı. Mosaye'yi hemşireler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Halil Sev gözaltına alındı.

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Atatürk Bulvarı, Afganistan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
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