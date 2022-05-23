Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde - Son Dakika
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Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde

23.05.2022 10:02
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde

ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na düştüğü kazada, 4 aylık hamile kızı Büşra Tosun (26) ile eşi Sevinç Bulut (54) yaşamını yitiren, kendisi ise kaybolan araç sürücülerinden Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 25'inci gününe girdi.

ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na düştüğü kazada, 4 aylık hamile kızı Büşra Tosun (26) ile eşi Sevinç Bulut (54) yaşamını yitiren, kendisi ise kaybolan araç sürücülerinden Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 25'inci gününe girdi.

Kaza, 28 Nisan günü akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun ise kayboldu. Yapılan çalışmalarla önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaşıldı, Fevzi Bulut ise bulunamadı. Kazada kusurlu bulunan diğer araç sürücüsü Özkan Ölmez tutuklandı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut'u arama çalışmaları 25'inci gününe girdi. Bölgede etkili olan sağanak ve eriyen kar sularının debisini arttırdığı ve çamur rengine dönüştürdüğü çayda çalışmalar güçlükle yapılıyor.

Baraj kapakları zaman zaman 15 dakika kapatıldıktan sonra Jandarma Arama Kurtarma Su Altı timleri suya girerek, AFAD botla su yüzeyinde, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma jandarma komandolar da kıyıda çalışmalarını sürdürüyor.


Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde
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Kaynak: DHA

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