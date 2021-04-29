Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken sanığın tutukluluğu sürecek - Son Dakika

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ali Ay ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ay, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Volkan Kara da müvekkilinin söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Rukiye Ay'ın avukatı Elif Zehra Türkmen de sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, suçun işlenişi ve mevcut deliller nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı, tedavi için hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Ali Ay tutuklanmış, hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.