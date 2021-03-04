Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında - Son Dakika

Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında

04.03.2021 16:55

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ay, olayda yaralanan Rukiye Ay ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da izledi.

Sanık Ali Ay, savunmasında olaydan önceki gece geç yattığını, bu nedenle sabah kendisini uyandırmak isteyen eşine kalkmak istemediğini söylediğini belirtti.

Uyumaya devam etmek isteyince eşinin kendisine "Sen erkek misin?" dediğini iddia eden Ay, "Bana ve aileme hakaret etmeye başladı. Ben de yataktan kalktım. Birlikte yer sofrasına oturduk. Tartışma devam edince eşim, koluma ve boynuma vurdu. O sırada çay doldurmak için çaydanlığı elime almıştım. Eşim bana vurunca üzerine döküldü." beyanında bulundu.

Hakim, sanığa "(Yer sofrasında otururken çaydanlığı elime aldığım sırada eşim koluma vurunca üzerine döküldü) diyorsun. Peki bu şartlarda eşinin sırtı nasıl yandı?" sorusunu yöneltti.

Sanık Ay da "Eşim vurunca kazayla döküldü. Ayrıca eşim yaralanınca koşarak dolaptan yoğurt getirdim ve sırtına sürdüm." cevabını verdi.

Hakim, sanığa "Madem kazayla oldu. O halde neden ambulansı değil de babanı aradın?" diye sorunca sanık Ay, "Şoka girmiştim. Babam gelip arabasıyla hastaneye götürsün diye onu aradım." dedi.

"Geceleri uyuyamıyorum"

Rukiye Ay da olayı şöyle anlattı:

"Olay günü kahvaltıyı hazırladıktan sonra eşimi uyandırdım, 'Ailece kahvaltı yapalım.' dedim. Ben ısrar edince 'Uyuyacağım, gece oyun oynadım.' dedi. Bu sırada geceleri oyun oynadığı için oturma odasında, kahvaltıyı yaptığımız yerde yatıyordu. Çocuğumu elimden alacağını, beni de göndereceğini söyledi. Bu sırada aniden ensemde çaydanlığı hissettim. Hissetmemle sırtımdan aşağı dökmesi bir oldu. Kaçmak istedim ama izin vermedi. Ben kaçarken kalan az bir suyu da arkamdan döktü. Su hem bana hem çocuğumuza geldi. Saçlarımdan tutup banyoya sürükledi. İçeride ağlayan çocuğuma koştum, elinden kurtuldum. 'Biz çok kötüyüz, ambulansı arayalım.' dedim ama telefonu elimden aldı, babasını arayacağını söyledi. Hemen karşı komşuya kaçtım.

Sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Sanıktan şikayetçiyim. O günden beri geceleri uyuyamıyorum. Hala iyileşemedim. Söylediği gibi ben yaralanınca yaralarıma yoğurt da sürmemiş, ambulansı aramama bile izin vermemiştir."

Tanık olarak dinlenen komşuları Ahmet D. de olay günü Rukiye Ay'ın yardım talebiyle kapılarını çalması üzerine kadını içeri aldıklarını belirterek, "Ben de Ali Ay'a ne olduğunu sormak için evlerine gittim. Kendisi telefonla konuşuyordu. Kendi evime döndüğümde Rukiye Ay, eşime ve bana sırtını gösterdi. Sırtında neredeyse deri kalmamıştı. Üzerine yoğurt sürülmemişti." ifadelerini kullandı.

İddia makamı, mütalaasını gerekli raporun tamamlanmasından sonra açıklayacağını bildirdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, duruşma sonrası adliye önünde Rukiye Ay, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve kadın dernekleri temsilcileriyle yaptığı basın açıklamasında, CHP olarak şiddet mağduru bütün kadınların yanında olduklarını söyledi.

Bu duruşmanın önce Rukiye Ay'ın, sonra da şiddet gören tüm kadınların duruşması olduğunu dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Çünkü bu duruşmadan çıkacak karar adil olduğu koşulda şiddet uygulayanları cesaretlendirmekten uzak olacak. Ancak adil bir karar çıkmadığı takdirde hem katiller hem bütün şiddet uygulayıcılar daha da cesaretlenecek. Bu duruşma tüm kadınların, demokrasiye, insan haklarına inanan herkesin duruşması. Umuyoruz ki sanık hak ettiği cezayı alacak. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak başta Rukiye olmak üzere tüm şiddet gören kadınların yanında olacağız. Bu davalara katılarak, tüm şiddet gören kadınları görünmez iplerle birbirine bağlayarak örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki tek bir kız kardeşimizin bile feryadı havada asılı kalmasın."

CHP İl Başkanı Bektaş da kadınlar, çocuklar ve doğa için mücadele ettiklerini, mücadeleleri neticesinde dün itibarıyla Çavuşçugöl'de kamulaştırma kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini söyledi.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan anne Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızları, tedavi için hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Ali Ay tutuklanmış, hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında
Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında
Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında
Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Ali Ay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısında - Son Dakika


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