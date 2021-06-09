Eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü ileri sürülen sanığın 8,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında 8,5 yıla kadir hapis cezası talep edildi.

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Ali Ay, "Eşime ve kızıma karşı kasten bir şey yapmadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Duruşmada söz alan sanık Ali Ay'ın avukatı ise müvekkilinin olayı kasten yapmadığını savunarak, "Bu eylemi eşi Rukiye tasarladı." iddiasında bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Rukiye Ay'a karşı "sair tehdit ve eşe karşı silahla yaralama", kızı Eylül'e yönelik ise "alt soya karşı silahla olası kastla yaralama" suçlarından 8,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı, tedavi için hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Ali Ay tutuklanmış, hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.