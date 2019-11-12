Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yakan şahıs tutuklandı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yakan Ramazan İnanç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İnanç adlı şahıs, naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.'nin yüzüne damlatarak yakmıştı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan Ramazan İnanç gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınıp ve serbest bırakılan Ramazan inanç, Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yeniden yakalama kararı sonrasında bugün saat 15.00 sularında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan İnanç yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, Doğubeyazt T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.