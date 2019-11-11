Son Dakika Haberleri: Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti
Son Dakika Güncel Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti

Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti

7 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, naylon poşeti yakıp, eriterek, eşi M.İ. (20) ile kızı N.İ.'nin (3) yüzlerine damlatan ve emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalan Ramazan İ. (27) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti, System.String[]

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, naylon poşeti yakıp, eriterek, eşi M.İ. (20) ile kızı N.İ.'nin (3) yüzlerine damlatan ve emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalan Ramazan İ. (27) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi.

Olay, 8 Kasım'da, Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ., daha sonra yaktığı naylon poşeti eriterek, eşinin yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. ise bu sırada odaya girdi. Ramazan İ., kızının ise alnını eriyen naylon ile yaktı. Evden yükselen sesler üzerine komşular, polis çağırdı. Polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve oğlu E.İ. (2) sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan Ramazan İ. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Olayla ilgili yapılan haberlerden sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin, ifadesi alınmak üzere, polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi. Ramazan İ., güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
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Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı
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